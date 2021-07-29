Комментаторы Олимпиады подверглись критике из-за неправильного обращения к небинарному спортсмену
Комментаторы канала NBC Sports подверглись критике
Комментаторы канала NBC Sports подверглись критике
Журналисты описывали выступления Смит с использованием женских местоимений «она» и «ее», в то время как Алана настаивает на обращение «они/их». Именно эти местоимения написаны на скейтборде.
Руководство NBC принесло свои изменения и пообещало в дальнейшем использовать правильные местоимения.
Смит не удалось пройти квалификацию в соревнованиях по скейтбордингу.