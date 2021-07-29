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29 июля, источник: Sport24

Комментаторы Олимпиады подверглись критике из-за неправильного обращения к небинарному спортсмену

Комментаторы канала NBC Sports подверглись критике из-за использования неправильного местоимения в отношении Аланы Смит, первого небинарного спортсмена на Олимпиаде.

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Источник: Reuters

Журналисты описывали выступления Смит с использованием женских местоимений «она» и «ее», в то время как Алана настаивает на обращение «они/их». Именно эти местоимения написаны на скейтборде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство NBC принесло свои изменения и пообещало в дальнейшем использовать правильные местоимения.

Смит не удалось пройти квалификацию в соревнованиях по скейтбордингу.

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