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4 августа, источник: Чемпионат.com

Японки завоевали золото и серебро в скейтбординге на Олимпиаде-2020 в Токио

Японская скейтбордистка Сакура Ёсодзуми выиграла золоту медаль летних Олимпийских игр в Токио.

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Источник: Reuters

Серебряным призёром стала её соотечественница Кокона Хираки. Бронза досталась представительнице Великобритании Скай Браун.

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Парк

  1. Сакура Ёсодзуми (Япония) — 60,09.
  2. Кокона Хираки (Япония) — 59,04.
  3. Скай Браун (Великобритания) — 56,47.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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