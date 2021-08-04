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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сломанный череп, имя в честь кокоса. Школьницы переписали историю Олимпиад

Мир остановился в шаге от исторического события — в среду мы могли получить самого молодого олимпийского чемпиона в истории. Не хватило совсем чуть-чуть

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13-летняя японка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в скейтбординге

В Токио скейтбординг дебютировал в программе летних Олимпиад и спровоцировал устойчивую информационную шумиху. Первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал японец Юто Хоригомэ, выигравший мужской турнир в «стрите». У женщин в данной дисциплине первенствовала его 13-летняя соотечественница Момидзи Нисия. Разумеется, вошедшая в число самых молодых победителей Игр.

Соревнования в «парке» пошли еще дальше. В среду реальные шансы на медали имели сразу две спортсменки, которые даже моложе Нисии! Британка Скай Браун и японка Кокона Хираки уверенно прошли квалификацию и до последнего боролись в финале. В итоге обеих обогнала лишь 19-летняя Сакура Ёсодзуми, оторвавшаяся от второго места на 1,05 балла.

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Хираки, которой только в конце августа исполнится 13, завоевала серебро. Лишь двое официально признанных призеров за всю историю Олимпийских игр были моложе. Браун, отметившая 13-летие в начале июля, довольствовалась бронзой.

Вы любите кокос?

Давайте же скорее знакомиться с героинями, которые чуть не установили уникальный рекорд! Хираки, например, уже в 10 лет зажигала на престижных соревнованиях и выигрывала серебро на Всемирных экстремальных играх — X Games. В Токио она стала самой молодой представительницей Японии в истории Олимпийских игр.

На скейтборд девушку в пятилетнем возрасте поставила мать — увлеченная поклонница этого вида спорта. Другая страсть женщины определила имя юной звезды. Кокону назвали в честь кокоса (coconut), потому что ее мать обожает теплые тропические места.

Пока у школьницы, любящей скейтбординг и рисование, даже нет собственного аккаунта в Instagram. Страничку, посвященную спортсменке, ведет… Конечно же, ее мама.

Выжила и вернулась

Что касается Браун, то на скейтборд она встала в три года под влиянием отца. Кстати, мать девушки — японка, поэтому Олимпиаду в Токио для Скай можно считать домашней. На трибунах в среду члены национальных делегаций и волонтеры действительно бурно поддерживали спортсменку. Весомую роль здесь, конечно, сыграла и ее глобальная популярность.

Браун — очень раскрученная атлетка. У нее миллион подписчиков в Instagram, внушительные спонсорские контракты, солидные спортивные достижения. Скай даже стала официальной моделью для кукол Барби.

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Всего этого могло уже не быть, если бы недавний драматичный инцидент в судьбе британки обернулся по-другому. В мае прошлого года она упала с высоты около 4,5 метра, сломала основание черепа, запястье и кисть на руке, получила рваные раны легких и живота. Сама Браун говорила, что только наличие шлема спасло ей жизнь.

Удивительно, но уже через две недели после пугающего происшествия девушка возобновила тренировки. Теперь она — самый молодой призер Олимпийских игр в истории Великобритании.

Расцвет Сакуры

Чемпионку Токио, разумеется, тоже нельзя обойти стороной. Пусть Ёсодзуми и выглядит «старушкой» на фоне других призеров.

Источник: Reuters

В спорт японка пришла сравнительно поздно — в 11-летнем возрасте. Большое влияние на нее оказал старший брат, и Сакура настолько увлеклась скейтбордингом, что для совершенствования своих навыков ежедневно тренировалась не менее пяти часов после школьных занятий.

Кстати, ее имя, вызывающее одну из самых распространенных ассоциаций с Японией, побудило спортсменку использовать для выступлений розовый скейтборд. При этом футболку на соревнования она надевает красную — привлекает победу. В Токио ритуал сработал идеально.

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