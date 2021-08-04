Сломанный череп, имя в честь кокоса. Школьницы переписали историю Олимпиад
Мир остановился в шаге от исторического события — в среду мы могли получить самого молодого олимпийского чемпиона в истории. Не хватило совсем
Мир остановился в шаге от исторического события — в среду мы могли получить самого молодого олимпийского чемпиона в истории. Не хватило совсем
В Токио скейтбординг дебютировал в программе летних Олимпиад и спровоцировал устойчивую информационную шумиху. Первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал японец Юто Хоригомэ, выигравший мужской турнир в «стрите». У женщин в данной дисциплине первенствовала его 13-летняя соотечественница Момидзи Нисия. Разумеется, вошедшая в число самых молодых победителей Игр.
Соревнования в «парке» пошли еще дальше. В среду реальные шансы на медали имели сразу две спортсменки, которые даже моложе Нисии! Британка Скай Браун и японка Кокона Хираки уверенно прошли квалификацию и до последнего боролись в финале. В итоге обеих обогнала лишь 19-летняя Сакура Ёсодзуми, оторвавшаяся от второго места на 1,05 балла.
Хираки, которой только в конце августа исполнится 13, завоевала серебро. Лишь двое официально признанных призеров за всю историю Олимпийских игр были моложе. Браун, отметившая 13-летие в начале июля, довольствовалась бронзой.
Давайте же скорее знакомиться с героинями, которые чуть не установили уникальный рекорд! Хираки, например, уже в 10 лет зажигала на престижных соревнованиях и выигрывала серебро на Всемирных экстремальных играх — X Games. В Токио она стала самой молодой представительницей Японии в истории Олимпийских игр.
На скейтборд девушку в пятилетнем возрасте поставила мать — увлеченная поклонница этого вида спорта. Другая страсть женщины определила имя юной звезды. Кокону назвали в честь кокоса (coconut), потому что ее мать обожает теплые тропические места.
Пока у школьницы, любящей скейтбординг и рисование, даже нет собственного аккаунта в Instagram. Страничку, посвященную спортсменке, ведет… Конечно же, ее мама.
Что касается Браун, то на скейтборд она встала в три года под влиянием отца. Кстати, мать девушки — японка, поэтому Олимпиаду в Токио для Скай можно считать домашней. На трибунах в среду члены национальных делегаций и волонтеры действительно бурно поддерживали спортсменку. Весомую роль здесь, конечно, сыграла и ее глобальная популярность.
Браун — очень раскрученная атлетка. У нее миллион подписчиков в Instagram, внушительные спонсорские контракты, солидные спортивные достижения. Скай даже стала официальной моделью для кукол Барби.
Всего этого могло уже не быть, если бы недавний драматичный инцидент в судьбе британки обернулся
Удивительно, но уже через две недели после пугающего происшествия девушка возобновила тренировки. Теперь она — самый молодой призер Олимпийских игр в истории Великобритании.
Чемпионку Токио, разумеется, тоже нельзя обойти стороной. Пусть Ёсодзуми и выглядит «старушкой» на фоне других призеров.
В спорт японка пришла сравнительно поздно — в 11-летнем возрасте. Большое влияние на нее оказал старший брат, и Сакура настолько увлеклась скейтбордингом, что для совершенствования своих навыков ежедневно тренировалась не менее пяти часов после школьных занятий.
Кстати, ее имя, вызывающее одну из самых распространенных ассоциаций с Японией, побудило спортсменку использовать для выступлений розовый скейтборд. При этом футболку на соревнования она надевает красную — привлекает победу. В Токио ритуал сработал идеально.