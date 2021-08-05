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5 августа, источник: Чемпионат.com

Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио

Австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония).

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Источник: Reuters

Серебряным призёром стал бразилец Педро Баррос. Бронза досталась представителю США Кори Джуно.

Это 17-я золотая медаль сборной Австралии на Играх в Токио.

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Парк

  1. Киган Палмер (Австралия) — 95,83.
  2. Педро Баррос (Бразилия) — 86,14.
  3. Кори Джуно (США) — 84,13.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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