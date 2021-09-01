Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдет в «Лужниках»
4 сентября в «Лужниках» состоится один из крупнейших ежегодных спортивных фестивалей в Европе — «Прорыв». В этом году он пройдет в формате Open Air.
4 сентября в «Лужниках» состоится один из крупнейших ежегодных спортивных фестивалей в Европе — «Прорыв». В этом году он пройдет в формате Open Air.
Гости фестиваля увидят
Участниками события станут более 50 зарубежных и отечественных звезд экстремального спорта, среди которых обладатели медалей и участники одних из самых престижных соревнований
Швейцарцы Андерс Эрикссон и Расмус Йоханссон покажут фристайл на снегоходе со сложными прыжками. Выступят и российские атлеты — Алексей Колесников и команда FMX-13, братья Ярыгины и команда Ferz, участники Олимпийских игр в
В рамках фестиваля состоится чемпионат мира по воркауту. В первенстве планеты примут участие спортсмены из 43 стран. Впервые «Прорыв» организует соревнования по прыжкам в высоту на мотоцикле. Также пройдут соревнования по дрифту с препятствиями, мотокроссу, паркуру и полетам в воздухе на доске — флайборде.