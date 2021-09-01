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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдет в «Лужниках»

4 сентября в «Лужниках» состоится один из крупнейших ежегодных спортивных фестивалей в Европе — «Прорыв». В этом году он пройдет в формате Open Air.

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Гости фестиваля увидят BMX-фристайл, самокаты, FMX, дрифт, фристайл на снегоходах и множество сложнейших трюков на новой, не имеющей аналогов трассе.

Участниками события станут более 50 зарубежных и отечественных звезд экстремального спорта, среди которых обладатели медалей и участники одних из самых престижных соревнований экшн-спорта X Games, мировые райдеры команды Monster Energy: Джош Шихан (Австралия), каскадер Терри Грант (Великобритания).

Швейцарцы Андерс Эрикссон и Расмус Йоханссон покажут фристайл на снегоходе со сложными прыжками. Выступят и российские атлеты — Алексей Колесников и команда FMX-13, братья Ярыгины и команда Ferz, участники Олимпийских игр в BMX-фристайле и ведущие спортсмены.

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В рамках фестиваля состоится чемпионат мира по воркауту. В первенстве планеты примут участие спортсмены из 43 стран. Впервые «Прорыв» организует соревнования по прыжкам в высоту на мотоцикле. Также пройдут соревнования по дрифту с препятствиями, мотокроссу, паркуру и полетам в воздухе на доске — флайборде.

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