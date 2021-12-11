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14:02 (мск), источник: РБК

Российская сноубордистка завоевала золото на домашнем этапе Кубка мира

Российская сноубордистка София Надыршина победила в параллельном гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира, который проходит на горнолыжном курорте «Банное» в Башкирии.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном заезде 18-летняя россиянка опередила немку Рамону Хофмайстер. Третье место заняла другая немка — Каролин Лангенхорст. В мужских соревнованиях чемпион мира 2015 года россиянин Андрей Соболев стал третьим. Победил Ли Сан Хо из Южной Кореи, второе место занял немец Штефан Баумейстер.

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Надыршина является чемпионкой мира 2021 года в параллельном слаломе и серебряным призером в параллельном гигантском слаломе.

12 декабря в «Банном» состоятся заезды в параллельном слаломе.

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