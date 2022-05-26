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13:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская альпинистка погибла, сорвавшись со скалы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская альпинистка погибла в результате несчастного случая в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает «Областная газета».

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Источник: AP 2022

Трагический инцидент произошел вечером 25 мая. Группа альпинистов занималась скалолазанием на Городских скалах в Каменск-Уральском. 46-летняя женщина сорвалась со скалы и упала с высоты нескольких десятков метров. Сообщается, что причиной трагедии мог стать разблокировавшийся карабин.

«Информация о трагедии поступила накануне вечером. Прибывшие медики могли лишь констатировать смерть гражданки. Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменска-Уральского 1976 года рождения. По одной из рассматриваемых версий, трагедия произошла из-за непредвиденно разблокировавшегося карабина», — пояснил полковник Валерий Горелых.

Следствие начало проверки по факту ЧП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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