Российская альпинистка погибла, сорвавшись со скалы
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская альпинистка погибла в результате несчастного случая в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает «Областная газета».
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская альпинистка погибла в результате несчастного случая в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает «Областная газета».
Трагический инцидент произошел вечером 25 мая. Группа альпинистов занималась скалолазанием на Городских скалах в Каменск-Уральском. 46-летняя женщина сорвалась со скалы и упала с высоты нескольких десятков метров. Сообщается, что причиной трагедии мог стать разблокировавшийся карабин.
«Информация о трагедии поступила накануне вечером. Прибывшие медики могли лишь констатировать смерть гражданки. Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменска-Уральского 1976 года рождения. По одной из рассматриваемых версий, трагедия произошла из-за непредвиденно разблокировавшегося карабина», — пояснил полковник Валерий Горелых.
Следствие начало проверки по факту ЧП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.