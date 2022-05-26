Российская альпинистка погибла, сорвавшись со скалы

Трагический инцидент произошел вечером 25 мая. Группа альпинистов занималась скалолазанием на Городских скалах в Каменск-Уральском. 46-летняя женщина сорвалась со скалы и упала с высоты нескольких десятков метров. Сообщается, что причиной трагедии мог стать разблокировавшийся карабин.