Родившийся в США скейтбордист рассказал о жизни в России без знания русского

«Моя мама, сестра родом из России. Русская кухня, российские дома — все это мне кажется родным, естественным. Несмотря на то, что я не говорю по-русски, чувствую себя в России как дома», — заявил 22-летний спортсмен. Он посчитал, что скейтбординг способен объединять людей.

Мартинез родился в США, его мама — в Ленинградской области. Он представляет Россию на международных соревнованиях с 2019 года. Спортсмен занял 21-е место на чемпионате мира 2021 года.