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13:33 (мск), источник: Газета.Ру

Россию допустили до участия в конгрессе World Skate под своим флагом и с полными правами

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о поездке на конгресс Международной федерации скейтбординга (World Skate), который состоялся в Аргентине.

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Источник: РИА "Новости"

Чиновник наравне со всеми остальными участниками конгресса принимал участие в голосовании за выбор места проведения соревнований в 2023 году и за принятие в состав Международной федерации новых стран.

«Делегация из России была допущена на конгресс World Skate под своим флагом. Наш флажок так же, как у других стран, стоял перед моим местом на конгрессе.

В мероприятии приняли участие более 100 национальных федераций. На нем принимались организационно-технические решения — внесение небольших изменений в устав, прием в World Skate новых национальных федераций. Также был утвержден календарный план с ближайшими соревнованиями.

Я голосовал и был там полноправным участником — с правом голоса и с флагом России», — рассказал Вдовин.

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