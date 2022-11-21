Россию допустили до участия в конгрессе World Skate под своим флагом и с полными правами

Чиновник наравне со всеми остальными участниками конгресса принимал участие в голосовании за выбор места проведения соревнований в 2023 году и за принятие в состав Международной федерации новых стран.

«Делегация из России была допущена на конгресс World Skate под своим флагом. Наш флажок так же, как у других стран, стоял перед моим местом на конгрессе.



В мероприятии приняли участие более 100 национальных федераций. На нем принимались организационно-технические решения — внесение небольших изменений в устав, прием в World Skate новых национальных федераций. Также был утвержден календарный план с ближайшими соревнованиями.



Я голосовал и был там полноправным участником — с правом голоса и с флагом России», — рассказал Вдовин.