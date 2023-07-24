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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство спорта РФ признало и включило гонки дронов (беспилотных воздушных судов) и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Минспорт России также признал видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне»). Отмечается, что эти виды спорта включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. Двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор признаны спортивными дисциплинами вида спорта «фиджитал-спорт».

В ноябре 2022 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил расширить список обязательных дисциплин комплекса ГТО, включив туда управление беспилотником.

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