Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

Минспорт России также признал видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне»). Отмечается, что эти виды спорта включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.