Чемпион России по скейт-кроссу погиб на 37-м году жизни | Источник:

Богрец 30 марта на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Федерация роллер-спорта России выразила соболезнования родным и близким Романа.