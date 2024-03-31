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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпион России по скейт-кроссу погиб на 37-м году жизни

Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец скончался в возрасте 36 лет, сообщает пресс-служба Федерации роллер-спорта России.

Чемпион России по скейт-кроссу погиб на 37-м году жизни | Источник: Спорт-Экспресс

Богрец 30 марта на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Федерация роллер-спорта России выразила соболезнования родным и близким Романа.

Скейт-кросс — забег на роликовых коньках по специально подготовленной трассе с препятствиями.

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