Спортсмен из Петербурга первым в России сдвинул «Сапсан» на 1,5 метра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Денис Вовк первым в России в одиночку сдвинул высокоскоростной поезд «Сапсан» массгой 650 тонн. Свой результат в беседе с ТАСС он оценил как хороший, учитывая, что в 2021 году ему не удалось сдвинуть поезд ни на сантиметр.

«Показал 1,5 метра, рассчитывал, что на метр побольше протяну, под три метра примерно. Но чуть-чуть не удалось. Учитывая, что в 2021 году я не сдвинул его вообще ни на сантиметр, то это, конечно, хороший результат, несмотря ни на что», — сказал он.

Вовк уточнил, что попробуют подать этот результат в Книгу рекордов Гиннесса. Обычно все согласования занимают 3−4 месяца.

Ранее никто из российских спортсменов не предпринимал попыток в одиночку сдвинуть с места поезд с такой массой. Атлет Федерации силового экстрима России также объяснил, что постоянно старается держать себя в форме, примерно за месяц до старта старается подготовиться.