Официальные соревнования по серфингу впервые в России прошли ночью в Заполярье

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 22 мая. /ТАСС/. Региональный чемпионат по серфингу в дисциплине «длинная доска» проходит в Мурманской области, это первые официальные соревнования в РФ, один из этапов которых проводился ночью в условиях полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Российской федерации серфинга Виктория Прошкина.

«Впервые соревнования в России проходили ночью в полярный день. Мы вчера начали с 10 часов вечера и закончили в 2 часа ночи. Судьи все в колоссальном напряжении работали, но особого уважения в этой ситуации заслуживают спортсмены, которые соревновались, несмотря на снег и ветер, сильнейшие волновые условия. Мужчинам особенно досталось, волны были достаточно хорошие, нужно было много грести для того, чтобы выйти на лайн-ап и поймать свою волну, продемонстрировать свое мастерство, и это все ночью», — сказала Прошкина.

Она отметила, что ночью проходил отборочный этап чемпионата, погода в районе соревнований менялась каждые 10 минут. Несмотря на суровые условия, на соревнования приехали 32 спортсмена не только из Мурманской области, но и Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда и Камчатки.

«Ночной этап проходил именно в это время из-за погодных условий. Все зависит от уровня воды — чем меньше воды, тем резче волна, соответственно можно больше скорости набрать и делать более зрелищные маневры. Вчера мы провели отборочные раунды, сегодня у нас остались два полуфинала у мужчин, два полуфинала у женщин, два финала у мужчин и женщин», — пояснил ТАСС главный судья Российской федерации серфинга и чемпион России Эльдар Какурин.

Он добавил, что заезды проходят по три-четыре человека по 20−25 минут, из каждого заезда проходят дальше двое. Все соревнования проходят по олимпийской системе, без права на ошибку. «Если на океане виден прогноз, и там можно до вечера кататься 3−4 дня, то здесь бывает, что волны подходящие есть 3−4 часа, и мы не можем себе позволить подольше откатать отборочные, не провести финалы и сидеть ждать еще две недели следующего прогноза, поэтому у нас суровый серфинг в суровых условиях», — подчеркнул Какурин.