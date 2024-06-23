На Олимпиаде в Париже выступит 13-летняя спортсменка

Финка будет соревноваться в турнире по скейтбордингу. Согласно квалификационным критериям, на Игры автоматически попадают 22 лучших спортсменки мирового рейтинга.

На предварительном раунде отборочных соревнований Сирвие заняла восьмое место. Это позволило ей набрать достаточно рейтинговых очков для поездки на Олимпиаду.