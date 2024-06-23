13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

На Олимпиаде в Париже выступит 13-летняя спортсменка

На Олимпиаде в Париже выступит 13-летняя спортсменка из Финляндии Хейли Сирвие. Об этом сообщает телеканал Yle.

Источник: AP 2023

Финка будет соревноваться в турнире по скейтбордингу. Согласно квалификационным критериям, на Игры автоматически попадают 22 лучших спортсменки мирового рейтинга.

На предварительном раунде отборочных соревнований Сирвие заняла восьмое место. Это позволило ей набрать достаточно рейтинговых очков для поездки на Олимпиаду.

Олимпийский комитет Финляндии подтвердил участие юной спортсменки в Олимпиаде в Париже. 13-летняя скейтбордистка станет самой юной участницей Игр в истории своей страны.

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