На Олимпиаду — в 11 лет. Награды в женском скейте вновь разыграли дети

Конечно, единичные взрослые спортсменки до Олимпиады добираются. В дисциплине «парк» две скейтбордистки старше 20 лет попали в финал, а 23-летняя Дора Варелла даже осталась в шаге от подиума. Но им безумно сложно бороться с такими легкими и бесстрашными подростками, как 14-летняя Ариса Трю из Австралии. Только вот заканчивается это для юниоров часто не лучшим образом, ведь к 16 годам Скай Браун пережила уже не один перелом и даже во время этой Олимпиады в перерывах между попытками прихрамывала. И уже не то что о долгой карьере надо думать, а о том, как жить после спорта.