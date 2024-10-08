Из-за укуса клеща умерла чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. Ей было 35 лет

Власова попала в больницу в июне — по сведениям SHOT, во время отдыха на даче у друзей девушку укусил клещ. Эту же информацию подтвердили в Федерации альпинизма Свердловской области. «В начале июня Алену укусил клещ, энцефалит, к концу июня осложнения (менингиальный энцефалит), реанимация, кома, три месяца на ИВЛ, пневмония с поражением легких 70%, вечером сердце остановилось…», — сказано в соцсетях ФАСО.