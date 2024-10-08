Из-за укуса клеща умерла чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. Ей было 35 лет

Не стало действующей чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой — она скончалась в возрасте 35 лет. Причиной смерти девушки стали последствия укуса клеща.
«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано на сайте Федерации альпинизма России.
Власова попала в больницу в июне — по сведениям SHOT, во время отдыха на даче у друзей девушку укусил клещ. Эту же информацию подтвердили в Федерации альпинизма Свердловской области. «В начале июня Алену укусил клещ, энцефалит, к концу июня осложнения (менингиальный энцефалит), реанимация, кома, три месяца на ИВЛ, пневмония с поражением легких 70%, вечером сердце остановилось…», — сказано в соцсетях ФАСО.
По словам ее мужа, спортсменка слышала собеседников и даже пыталась отвечать, а также открывала и закрывала глаза. Девушка скончалась 5 октября. Прощание со спортсменкой назначено на среду, 9 октября.
Всего лишь в феврале этого года она стала чемпионкой России в скоростной парной гонке. У Власовой остались 12-летняя дочь и муж. Ее похоронят в Кирове на Новомакарьевском кладбище.
Энцефалитный клещ таит в себе большую опасность для человека из-за вируса, который он передает с укусом. Самая большая вероятность стать жертвой такого клеща — с мая по июнь и с августа по сентябрь. В целом риск сохраняется с апреля по октябрь.
По данным «Ведомостей» от 10 июня, в 2024 году в больницы из-за укусов клещей обратились около 174 тысяч россиян. Также стоит напомнить, что существует прививка от клещевого энцефалита — вакцинация проводится в несколько этапов.