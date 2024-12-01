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Российские парашютисты установили мировой рекорд по дальности прыжка

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские парашютисты установили мировой рекорд по дальности прыжка, десантировавшись на расстояние свыше 80 километров, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Парашютная система специального назначения “Дальнолет”, разработанная госкорпорацией “Ростех”, прошла специальные летные испытания, в ходе которых специалисты Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова Минобороны России установили абсолютный рекорд дальности полета. Парашютисты-испытатели десантировались с высоты 10 000 метров и преодолели расстояние более 80 километров. Ранее на такую дистанцию не десантировался никто в мире», — говорится в сообщении.

Парашютисты десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч. Температура за бортом составляла −57°С.

Парашютная система специального назначения «Дальнолёт» предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков, которые могут выполняться со снаряжением, в том числе кислородным оборудованием, и грузом. Максимальная полетная масса системы — 190 килограммов. Аэродинамическое качество парашюта — не менее четырёх. Это означает, что при потере высоты на один километр парашютист способен переместиться на четыре километра по горизонту.

«Согласно тактико-техническим характеристикам, “Дальнолет” можно использовать при десантировании с высот до 8 000 метров. Проведенные специальные летные испытания позволили увеличить этот показатель до 10 000 метров. Таким образом, “Дальнолет” стал первой в мире парашютной системой, которую можно использовать для прыжков из стратосферы для преодоления сверхдальних дистанций», — отметили в госкорпорации.