Российские парашютисты установили мировой рекорд по дальности прыжка

Парашютная система специального назначения «Дальнолёт» предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков, которые могут выполняться со снаряжением, в том числе кислородным оборудованием, и грузом. Максимальная полетная масса системы — 190 килограммов. Аэродинамическое качество парашюта — не менее четырёх. Это означает, что при потере высоты на один километр парашютист способен переместиться на четыре километра по горизонту.