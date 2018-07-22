Ибрагимов завоевал бронзу на ЧМ по фехтованию
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский саблист Камиль Ибрагимов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский саблист Камиль Ибрагимов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.
Ибрагимов в воскресном полуфинале со счетом 13:15 уступил южнокорейцу Ким Чжонхвану.
Вторую бронзу выиграл южнокореец Ким Чжонхо, проигравший в полуфинале американцу Эли Дершвицу (14:15).