Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Тамбов0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Атом0
Металлург Лп0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Чертаново1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел1
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Луч
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки0
Томь1
Футбол. Кубок России
16:00
Автофаворит0
Луки-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Шинник2
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
18Как болели за Мурата Гассиева
17:31 (мск), источник: Р-Спорт

Ибрагимов завоевал бронзу на ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский саблист Камиль Ибрагимов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.

Источник: РИА "Новости"

Ибрагимов в воскресном полуфинале со счетом 13:15 уступил южнокорейцу Ким Чжонхвану.

Вторую бронзу выиграл южнокореец Ким Чжонхо, проигравший в полуфинале американцу Эли Дершвицу (14:15).

 Немецкая газета поразилась, что русские оказались "людьми, а не злом"
Врач рассказал, почему не смогли спасти жизнь Дениса Тена
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева
L'Equipe: «Локомотив» арендует Крыховяка у «ПСЖ»
Талисманом ОИ-2020 стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку
Салах полностью восстановился от травмы плеча
«Боксерские боги пируют в Киеве». Украинские СМИ о победе Усика
Усик поблагодарил отца Ломаченко: Папаченко — герой
Гассиев в поединке против Усика нанес всего 91 точный удар
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка