Ибрагимов завоевал бронзу на ЧМ по фехтованию

Ибрагимов завоевал бронзу на ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский саблист Камиль Ибрагимов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.