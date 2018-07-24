София Позднякова: В финале просто кайфовала

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей СИЗЯКИН

из Уси

Перед стартом индивидуальных соревнований саблисток мало кто мог предположить, что София Позднякова, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова будет в финале, а говорить о победе вообще не приходилось. Позднее главный тренер сборной России Ильдар Мамедов назовет эту победу большой сенсацией, а саму спортсменку «золотым запасом» национальной команды. И самое интересное, что когда новая чемпионка мира вышла в смешанную зону стадиона в Китае, то заявила, что вообще не переживала перед главной схваткой с Софьей Великой.

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ХОДИЛА И УЛЫБАЛАСЬ

— Не могу сказать, что по-особенному готовилась к бою, я просто старалась подружиться с головой, — начала сияющая Позднякова. — По традиции я перед соревнованиями очень много переживаю, поэтому главное было справиться с мыслями.

— Перед финалом на большом экране показали ваше лицо, и, кажется, вы были испуганы.

— В какой-то момент я поняла, что нужно просто получать удовольствие. У меня не было никаких задач. Мне просто хотелось покричать, покайфовать от момента. Когда я выступала по молодежи, то концентрировалась, собиралась, а тут целый день ходила и улыбалась. В общем, я нашла ключ и смогла расслабиться.

— Сложно было в четвертьфинале с китаянкой, которая выбила украинку Ольгу Харлан?

— Я впервые фехтовала с китаянкой. Слышала, что они тягучие, противные, но смогла справиться. Хотя перед этим боем, конечно, переживала. Все-таки бой за вход в четверку очень волнительный, потому что я очень хотела медаль. И все время была близка, но чего-то не хватало. Не могу сказать, что Оля (Харлан из сборной Украины. — Прим. «СЭ») слабее китаянки, просто видимо не смогла договориться с головой. Уровень турнира очень высокий, все достойны победы. И я не могу сказать, что я безоговорочно сильнее Оли, Яны (Егорян. — Прим. «СЭ») или тем более Сони (Великой. — Прим. «СЭ»), хотя по факту, да, сегодня я — чемпионка мира.

— Были ли сегодня какие-то советы от отца?

— Нет (улыбается). У нас есть правило — во время соревнований я не беру телефон, утром его выключаю — и поехала.

— Он вам что-то обещал за победу?

— Нет (смеется). Да кто бы мог подумать?! Я и сейчас не верю, что выиграла.

— Россияне хотят, чтобы у нас выросла еще одна суперзвезда в сабле.

— Будем стараться. Впереди Олимпиада.

— Имя София означает мудрость. То есть в финале вы оказались мудрее?

— Энтузиазм взял верх над опытом (смеется).

ПУСТЬ СОПЕРНИЦЫ НАС БОЯТСЯ

— Для вас это второй взрослый ЧМ. И уже золото. Круто?

— В прошлом году я проиграла японке за вход в восьмерку. Но для меня это тоже был хороший результат, потому что я еще выступала и по юниорам, то есть у меня было два календаря соревнований.

— Вас мучили травмы. Все позади?

— Я себя прекрасно чувствую. Да, дважды рвала «кресты» и, возможно, первый раз рано вернулась. Есть небольшие отголоски во время сильных нагрузок, но на соревнованиях все прекрасно.

— Впереди командные соревнования. Какие ожидания?

— Я рада, что мы задали такой темп и добились такого ошеломительного успеха. Надеюсь, и в командах все будет круто. Запугали соперниц, пусть боятся (улыбается).

— Как вам организация турнира?

— Все круто — прекрасный зал, зрители. Я раньше смотрела на все такое со стороны, а теперь участвую. Для меня все супер. Когда выходила под свет и музыку на дорожку, меня уже перло, я светилась и улыбалась от кайфа (смеется).

— Чем здесь питаетесь?

— Что попадется (улыбается). Мы всеядные.

— То есть и экзотику пробовали?

— Нет, без нее (улыбается).

— А как проводите свободное время?

— Едим, спим и тренируемся.

ПРИМЕТА ОТ ОТЦА

— С кем проводите свободное время?

— У меня в мужской сабельной команде есть молодой человек. С ним и проводим.

— Это сейчас был инсайд?

— (Смеется) Нет, все в курсе. Все ходят ругаются, что вот мы какие, что наши отношения всем все портят, а по факту все получилось круто. Отношения пошли мне на пользу (смеется). Могу сказать, что он неудачно выступил в личных соревнованиях, и мне хотелось выиграть.

— То есть фехтовали за себя и своего парня?

— Именно (смеется). И за Россию, конечно!

— Почему у вас на амуниции написано Pozdni, а не Pozdnyakova?

— Вообще правильно через Y, но, когда начала фехтовать, то форму принесли с i. Я еще у папы спросила, почему. Он сказал: «Я фехтовал с i, и хочу, чтобы ты фехтовала с i».

— Есть ли у вас еще какие-то особенные приметы?

— Раньше везде со мной был мягкий лисенок.

— Подарок от отца?

— Нет, кто-то другой подарил, уже не вспомню. Раньше всегда ходила с ним и по дорожкам, но в какой-то момент поняла, что лет уже много и пора пересмотреть свои отношения с ним (улыбается). А то еще девчонки по команде высмеяли бы (смеется).

— И где он теперь?

— Не помню, есть ли он в зале, но в гостинице точно лежит. Теперь я его просто с собой вожу. А вообще сейчас верю в удачу и работу. Труд все перетрет.

— Вас много спрашивают про папу…

— (Перебивает). Надеюсь, теперь не будут после победы (смеется). Раньше говорили: «Дочь Позднякова», а теперь надеюсь, что будут говорить просто «София Позднякова».

— Хочется спросить про маму. Как она болеет за вас?