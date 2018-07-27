Великая считает серебро командного ЧМ по фехтованию следствием ошибок всей команды

Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Светлана Шевелева уступили француженкам в финале турнира со счетом 35:45.

«Я всегда рада быть с медалью, а не без нее, но сегодня мы сделали много ошибок, причем одинаковых. Ведь если один “поплывет”, двое могут справиться, но когда эти ошибки делают трое, это тяжело — мы упустили начало, упустили середину. Надо было поддержать Позднякову, когда она подтянула счет — она и так много сил отдала на этом чемпионате, а в командных ей не хватило опыта», — рассказала Великая.

«Мы полностью проиграли в принятии решений и действиях на дорожке, француженки — сильные и сложные соперницы, грамотно планировали ходы, меняли спортсменок. Наши ошибки и неправильные тактические действия — наша вина, и это нам большой урок. Но отмечу, как показывает статистика, когда три человека выигрывают личные медали в одном виде, они очень редко попадают в призеры командных, но мы преодолели сложности и ворвались на пьедестал — это уже успех», — подчеркнула спортсменка.