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18:51 (мск), источник: ТАСС

Великая считает серебро командного ЧМ по фехтованию следствием ошибок всей команды

УСИ (Китай), 27 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Лидер женской сборной России по фехтованию на саблях Софья Великая считает серебро командного турнира чемпионата мира в Уси результатом ошибок всей команды. Однако спортсменка считает общий итог их выступления на турнире положительным. Об этом она рассказала ТАСС.

Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Светлана Шевелева уступили француженкам в финале турнира со счетом 35:45.

«Я всегда рада быть с медалью, а не без нее, но сегодня мы сделали много ошибок, причем одинаковых. Ведь если один “поплывет”, двое могут справиться, но когда эти ошибки делают трое, это тяжело — мы упустили начало, упустили середину. Надо было поддержать Позднякову, когда она подтянула счет — она и так много сил отдала на этом чемпионате, а в командных ей не хватило опыта», — рассказала Великая.

«Мы полностью проиграли в принятии решений и действиях на дорожке, француженки — сильные и сложные соперницы, грамотно планировали ходы, меняли спортсменок. Наши ошибки и неправильные тактические действия — наша вина, и это нам большой урок. Но отмечу, как показывает статистика, когда три человека выигрывают личные медали в одном виде, они очень редко попадают в призеры командных, но мы преодолели сложности и ворвались на пьедестал — это уже успех», — подчеркнула спортсменка.

«Мы впервые выступали в этом составе, француженки — нет, так что для нас это и хороший опыт, и определенная победа. Понимаю, что все ждали золота, и мы могли его взять, но все равно вижу итог этого чемпионата мира положительным», — добавила Великая.

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