Казахстан выиграл 15-ю медаль на Азиаде-2018
Казахстанский байдарочник Александр Куликов стал бронзовым призером летних Азиатских игр-2018, проходящих в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский байдарочник Александр Куликов стал бронзовым призером летних Азиатских игр-2018, проходящих в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Куликов завоевал награду в одиночном слаломе на байдарках и каноэ c результатом 98.49. Чемпионом в этой дисциплине стал японец Такуя Ханеда (90.06), а «серебро» выиграл Чен Фан Цзя из Китая (90.58).
Еще одну «бронзу» принесла женская сборная Казахстана по фехтования на саблях — Айгерим Сарыбай, Тамара Почекутова, Татьяна Приходько и Айбике Хабибулина.
Таким образом, на счету сборной Казахстана стало 15 медалей, девять из которых бронзовых. Также в копилке команды одно «золото» и пять серебряных наград.