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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл 15-ю медаль на Азиаде-2018

Казахстанский байдарочник Александр Куликов стал бронзовым призером летних Азиатских игр-2018, проходящих в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Куликов завоевал награду в одиночном слаломе на байдарках и каноэ c результатом 98.49. Чемпионом в этой дисциплине стал японец Такуя Ханеда (90.06), а «серебро» выиграл Чен Фан Цзя из Китая (90.58).

Еще одну «бронзу» принесла женская сборная Казахстана по фехтования на саблях — Айгерим Сарыбай, Тамара Почекутова, Татьяна Приходько и Айбике Хабибулина.

Таким образом, на счету сборной Казахстана стало 15 медалей, девять из которых бронзовых. Также в копилке команды одно «золото» и пять серебряных наград.

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