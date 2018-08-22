Казахстан выиграл 15-ю медаль на Азиаде-2018

Куликов завоевал награду в одиночном слаломе на байдарках и каноэ c результатом 98.49. Чемпионом в этой дисциплине стал японец Такуя Ханеда (90.06), а «серебро» выиграл Чен Фан Цзя из Китая (90.58).

Еще одну «бронзу» принесла женская сборная Казахстана по фехтования на саблях — Айгерим Сарыбай, Тамара Почекутова, Татьяна Приходько и Айбике Хабибулина.