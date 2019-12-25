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17:32 (мск), источник: ТАСС

Российские фехтовальщики не будут проживать в олимпийской деревне в Токио

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские фехтовальщики во время Олимпийских игр в Токио откажутся от проживания в олимпийской деревне в целях лучшей подготовки к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Соревнования фехтовальщиков на Олимпиаде состоятся с 25 июля по 2 августа.

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«Между личными и командными соревнованиями несколько дней, чтобы не расплескивать энергетику, а копить, придется вернуться на нашу базу в лес. В олимпийской деревне все друг друга знают, как членов сборной России по другим видам спорта, так и зарубежных коллег. Вместо подготовки к соревнованиям спортсмены будут болтаться по олимпийской деревне и отвлекаться от подготовки. Мы уже применяли такой опыт в Рио-де-Жанейро», — отметил Мамедов.

«Само нахождение в олимпийской деревне — это праздник. Но если ставить высокие цели, то приходится чем-то жертвовать. Все-таки для спортсменов праздник — это когда они приезжают домой с медалями и желательно с золотыми», — добавил он.

На Олимпиаде 2016 года российские фехтовальщики завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

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