Фехтовальщики РФ занимают 2-е место по представительству в международном пуле тестирования
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики занимают второе место по представительству в новом международном пуле
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики занимают второе место по представительству в новом международном пуле
Лидирует по числу спортсменов, внесенных в международный пул, Италия (25 человек), второй идет Россия (19).
В число 19 россиян, включенных в пул
В пулы тестирования Российского антидопингового агентства на первый квартал 2020 года входят 10 российских фехтовальщиков.