Фехтовальщики РФ занимают 2-е место по представительству в международном пуле тестирования

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики занимают второе место по представительству в новом международном пуле допинг-тестирования на 2020 год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации фехтования (FIE), всего в этот пул входят 192 спортсмена.