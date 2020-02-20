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19:42 (мск), источник: ТАСС

Мамедов: Сильнейшие российские рапиристки примут участие в этапе Кубка мира в Казани

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сильнейшие рапиристки сборной России выступят на этапе Кубка мира в Казани. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

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«В этапе Кубка мира в Казани примут участие все сильнейшие рапиристки сборной России, — сказал он. — Этап — отборочный старт к Олимпиаде, но наша женская сборная уже решила для себя задачу отбора на Игры. Сейчас главное — сформировать боевой коллектив, надо иметь полное представление обо всех спортсменках, способных сражаться».

В состав российской команды на турнир вошли олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, призер Игр Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова, Аделя Абдрахманова, Виталина Анашенкова, Ольга Батенина, Марта Мартьянова, Мария Мельникова, Лейла Пириева, Анна Прыткова, Валерия Рассолова, Аделина Загидуллина, Полина Козаева, Белла Кулаева, Кристина Самсонова, Анастасия Семенова, Светлана Трипапина, Камилла Цибирова, Виктория Юсова и Оксана Мартинес.

Турнир пройдет с 21 по 23 февраля.

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