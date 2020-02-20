Мамедов: Сильнейшие российские рапиристки примут участие в этапе Кубка мира в Казани

«В этапе Кубка мира в Казани примут участие все сильнейшие рапиристки сборной России, — сказал он. — Этап — отборочный старт к Олимпиаде, но наша женская сборная уже решила для себя задачу отбора на Игры. Сейчас главное — сформировать боевой коллектив, надо иметь полное представление обо всех спортсменках, способных сражаться».