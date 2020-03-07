Решетников завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Люксембурге
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский саблист Вениамин Решетников завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Люксембурге.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский саблист Вениамин Решетников завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Люксембурге.
В полуфинале россиянин уступил со счетом 9:15 венгру Арону Силадьи, который в итоге выиграл золото.
Серебро завоевал Ку Бон Гиль из Южной Кореи. Еще одну бронзу выиграл другой южнокореец О Сангук.