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10:26 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по фехтованию Хартунг заявил, что не выступит на ОИ, если МОК не перенесет их

ТАСС, 22 марта. Победитель чемпионата мира по фехтованию в Казани — 2014 немец Максимилиан Хартунг заявил, что откажется от выступления на летних Олимпийских играх в Токио в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение провести соревнования в запланированные даты. Об этом Хартунг заявил в эфире немецкого телеканала ZDF.

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Источник: AP 2020

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США (USATF), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA).

«Я не приму участие в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты, — сказал Хартунг. — Я хочу показать отказом свое отношение к сложившейся ситуации [с пандемией коронавируса] и совершить правильный поступок».

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Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию немец Михаэль Гросс отправил письмо президенту МОК Томасу Баху с призывом пересмотреть позицию по проведению Игр летом 2020 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Президент МОК Томас Бах заявил, что отмена Игр разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов.

Проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года запланировано с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных случаев.


МОК: главный приоритет для нас — безопасность и здоровье спортсменов
Ruptly
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