Чемпион мира по фехтованию Хартунг заявил, что не выступит на ОИ, если МОК не перенесет их

Источник: AP 2020

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США (USATF), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA).

«Я не приму участие в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты, — сказал Хартунг. — Я хочу показать отказом свое отношение к сложившейся ситуации [с пандемией коронавируса] и совершить правильный поступок».

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Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию немец Михаэль Гросс отправил письмо президенту МОК Томасу Баху с призывом пересмотреть позицию по проведению Игр летом 2020 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Президент МОК Томас Бах заявил, что отмена Игр разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов.

Проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года запланировано с 24 июля по 9 августа.