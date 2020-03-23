Тестирование на коронавирус в четверг пройдут 24 российских фехтовальщика

Этап Гран-при по фехтованию на шпагах прошел в Будапеште с 6 по 8 марта, позднее заражения были выявлены у ряда китайских и южнокорейских спортсменов. По возвращении в Россию национальная команда провела недельный сбор на озере Круглое.

«Симптомов заражения у команды не было, но после сбора спортсмены ушли на самоизоляцию, она закончилась, прошло 14 дней. Тестирование запланировано на четверг, в нем примут участие 24 спортсмена. Всех желающих пока проверять непросто, поэтому мы, имея соответствующую рекомендацию от FIE (Международной федерации фехтования), обратились с такой просьбой в ФМБА, и нам пошли навстречу», — сообщил Мамедов.