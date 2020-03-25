Егорян: Пандемия и перенос Олимпиады привели к переоценке проблем, казавшихся глобальными

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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«Говорила сегодня с ребятами, вспоминали, как обсуждали, с флагом мы поедем на Олимпиаду или в нейтральном статусе, или поедем ли мы туда вообще, — рассказала Егорян. — Мы считали ситуацию с допингом глобальной проблемой, нам казалось, что мир рушится вокруг нас».

«Я понимала, что Игры отменят, начала понимать, уже когда стали отменять первые турниры, — отметила Егорян. — Так что это был вопрос времени, и я чувствовала, момент просто оттягивали в надежде какого-то чуда. Но мы живем в таком мире, где по щелчку пальцев наладиться быстро ничего не может. Как обычный человек восприняла эту новость с пониманием, правильное решение, и в первую очередь это забота о людях, но вот как для спортсмена это, конечно, неприятно».

Егорян напомнила об олимпийском отборе и подготовке атлетов к важнейшим стартам: «Полгода до Олимпиады или полтора — это очень большая разница, и если она пройдет в 2021 году, то как тогда будет с лицензиями? Мы ее получили к этим Играм, а на те, что будут через год, нам снова придется отбираться? Тогда у многих появится второй шанс, а у тех, кто лицензию уже взял, сил может не хватить на второй год сделать это еще раз».

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«Это не понарошку»

Фехтовальщица рассказала, что старается сейчас не думать об Олимпийских играх, есть вещи куда важнее. «У меня есть бабушка, которую нужно максимально обезопасить, есть мамочка, — сказала Егорян. — У нас женское царство, и полагаться нам можно только друг на друга. Первичная задача — максимально оградиться от происходящего, переждать эту вселенскую катастрофу, и кроме того, чтобы сидеть дома, мы никак не можем на это повлиять».

«Когда речь идет о человеческих жизнях, Олимпиада уже не так важна. Да, я сентиментальная девочка, и когда кошку без лапы вижу, у меня стресс на две недели, а тут люди умирают, а кто-то говорит о приемах маркетинга. Это не понарошку, и дай бог, чтобы нашелся тот человек, который бы понял, что все-таки делать с этим вирусом и спас эту планету», — добавила спортсменка.