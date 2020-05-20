Отборочные соревнования по фехтованию к Олимпиаде в Токио пройдут в апреле 2021 года

Формат олимпийского турнира не изменится, в нем будет разыграно 12 комплектов медалей в личном и командном первенстве у мужчин и женщин по рапире, сабле и шпаге. В командных соревнованиях в каждой из дисциплин выступит по восемь сборных, среди которых четыре лучшие в мировом рейтинге FIE на 5 апреля 2021 года, а также сильнейшие команды от каждого континента (Европа, Америка, Африка, Азия/Океания) из числа занимающих места с пятого по 16-е в рейтинге FIE.