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19:29 (мск), источник: ТАСС

Отборочные соревнования по фехтованию к Олимпиаде в Токио пройдут в апреле 2021 года

ТАСС, 20 мая. Международная федерация фехтования (FIE) перенесла квалификационные континентальные соревнования к Олимпиаде в Токио на 15—30 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

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Источник: РИА "Новости"

Сроки олимпийской квалификации были изменены вследствие переноса Олимпийских игр с лета текущего года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Формат олимпийского турнира не изменится, в нем будет разыграно 12 комплектов медалей в личном и командном первенстве у мужчин и женщин по рапире, сабле и шпаге. В командных соревнованиях в каждой из дисциплин выступит по восемь сборных, среди которых четыре лучшие в мировом рейтинге FIE на 5 апреля 2021 года, а также сильнейшие команды от каждого континента (Европа, Америка, Африка, Азия/Океания) из числа занимающих места с пятого по 16-е в рейтинге FIE.

В личном первенстве в каждой из дисциплин выступит по 34 спортсмена, в их числе по 24 фехтовальщика, представляющие страны, которые примут участие в соответствующем командном турнире, шесть атлетов согласно рейтингу FIE (также из стран, участвующих в командном турнире) и четыре спортсмена — победителя континентальных квалификационных турниров от каждого континента.

Отборочный рейтинг FIE примет окончательный вид 5 апреля 2021 года.

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