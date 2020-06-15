Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
16.06
Боруссия М
Вольфсбург
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
16:37 (мск), источник: ТАСС

Мамедов готов снять сборную шпажистов со сбора на «Озере Круглом» из-за условий проживания

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер команды России по фехтованию Ильгар Мамедов готов снять сборную шпажистов со сборов на базе «Озеро Круглое» из-за условий проживания, не устраивающих спортсменов. Об этом Мамедов сообщил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команда заехала на базу 14 июня, утром 15 июня спортсмены были протестированы: «Спортсменов пригласили на базу с 16:00, заезд закончился около 17:30, на ужин их попытались накормить бутербродом, и только после ругани им дали картошку с мясом, это непрофессиональный подход. Сегодня в районе девяти были взяты тесты, но даже к 12 часам их не покормили завтраком, и при этом они не могут выйти из номеров. Даша Мартынюк забыла в машине сумку, выйти за ней уже не разрешили, и она осталась, с чем была, тренируется в номере в повседневной одежде. Если ситуация не изменится, готов снять команду со сбора», — сообщил Мамедов.

«Элементарно, в номере нет чайника из соображений пожарной безопасности. Везде есть, на “Озере Круглом” нет, а обслуживать команду там некому, мальчиков на побегушках нет. Выйти из номера нельзя, если вышел — докладная, и спортсмена убирают из списка кандидатов в сборные. В итоге создалась крайне напряженная ситуация, в которой тренерам приходится выяснять отношения с руководством базы, а им ставят на вид недолжный тон обращений», — рассказал Мамедов.

«Я готов снимать сбор и распустить спортсменов по домам. По идее, шпажисты, приехавшие на базу на машинах, должны приступить к тренировкам через пару дней, те, кто добирался на поезде, — через неделю, не раньше. У нас до сих пор проводятся онлайн-тренировки по Zoom. В 12 часов команда занимается по номерам, но и это становится невозможным, поскольку связь на “Озере Круглом” — традиционная беда», — отметил главный тренер.

Дальнейшие сборы команд также пока под вопросом: «Сборы рапиристов и саблистов запланированы с 1 июля, но они пройдут, если снимут сегодняшние ограничения. Если останутся, я опять отменю сбор, я боюсь потерять ребят. Мне не физика их сейчас важна, а психика, и, сидя дома, они все-таки имеют возможность общения с семьями, с друзьями. Если начали фехтовать в Новосибирске, в Курчатове, тогда зачем нужны централизованные сборы, если пока есть такие ограничения?».

Директор базы «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова от комментариев отказалась.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Аршавин порекомендовал «Арсеналу» приобрести футболиста «Зенита»
ФИФА отреагировала на скандальное высказывание Дональда Трампа
Названы номинанты на премию лучшему молодому игроку Golden Boy
Плющенко и Трусова восхитили фанатов синхронным прыжком (видео)
Школа Загитовой показала, как прошел последний звонок фигуристки
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь