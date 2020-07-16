Чемпионат мира по фехтованию 2021 года в Египте отменен

Причина такого решения в том, что основными стартами 2021 года станут Игры в Токио. Таким образом, планетарное первенство в Египте планируется провести в 2022 году. Стоит отметить, что в фехтовании еще не завершена квалификация на олимпийские старты. Рейтинг FIE приостановлен по состоянию на март текущего года. Окончательный список участников Олимпийских игр в Токио среди мастеров этого вида единоборств станет известен после проведения всех отборочных континентальных турниров.