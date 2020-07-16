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16:10 (мск), источник: БЕЛТА

Чемпионат мира по фехтованию 2021 года в Египте отменен

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил чемпионат мира 2021 года, который должен был пройти в Египте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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Причина такого решения в том, что основными стартами 2021 года станут Игры в Токио. Таким образом, планетарное первенство в Египте планируется провести в 2022 году. Стоит отметить, что в фехтовании еще не завершена квалификация на олимпийские старты. Рейтинг FIE приостановлен по состоянию на март текущего года. Окончательный список участников Олимпийских игр в Токио среди мастеров этого вида единоборств станет известен после проведения всех отборочных континентальных турниров.

Международная федерация фехтования планирует возобновить соревнования с 1 ноября 2020 года при условии, что ни одна национальная федерация не будет лишена возможности принять в них участие.

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