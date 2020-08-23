Олимпийская чемпионка 1960 года по фехтованию Прудскова скончалась на 82-м году жизни
ТАСС, 23 августа. Советская фехтовальщица Валентина Прудскова скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает
ТАСС, 23 августа. Советская фехтовальщица Валентина Прудскова скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает
О причинах смерти Прудсковой не сообщается. Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.
Также в ее активе четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.