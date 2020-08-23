Олимпийская чемпионка 1960 года по фехтованию Прудскова скончалась на 82-м году жизни

О причинах смерти Прудсковой не сообщается. Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.

Прудскова является победительницей Олимпийских игр 1960 года в Риме в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, в этом же виде программы она завоевала серебряную награду Олимпиады-1964, которая проходила в Токио.