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15:31 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка 1960 года по фехтованию Прудскова скончалась на 82-м году жизни

ТАСС, 23 августа. Советская фехтовальщица Валентина Прудскова скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

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Источник: РИА "Новости"

О причинах смерти Прудсковой не сообщается. Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.

Прудскова является победительницей Олимпийских игр 1960 года в Риме в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, в этом же виде программы она завоевала серебряную награду Олимпиады-1964, которая проходила в Токио.

Также в ее активе четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

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