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13:54 (мск), источник: ТАСС

Фехтовальщица Егорян взяла паузу в карьере из-за отсутствия соревнований

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка Яна Егорян временно приостановила карьеру из-за отсутствия международных соревнований и снижения мотивации. Об этом ТАСС в субботу рассказал главный тренер национальной команды и вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, до Нового года Яна взяла паузу, а там посмотрим. Международных соревнований нет, у человека пока пропала мотивация. Если все возобновится, то в январе вернется, может быть», — сказал Мамедов.

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Егорян — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, также в активе 25-летней россиянки две золотые и две бронзовые награды мировых первенств. Егорян является шестикратной чемпионкой Европы.

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