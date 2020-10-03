Фехтовальщица Егорян взяла паузу в карьере из-за отсутствия соревнований
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка Яна Егорян временно приостановила карьеру
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка Яна Егорян временно приостановила карьеру
«Да, до Нового года Яна взяла паузу, а там посмотрим. Международных соревнований нет, у человека пока пропала мотивация. Если все возобновится, то в январе вернется, может быть», — сказал Мамедов.
Егорян — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, также в активе 25-летней россиянки две золотые и две бронзовые награды мировых первенств. Егорян является шестикратной чемпионкой Европы.