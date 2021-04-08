Российские рапиристы выиграли чемпионат мира среди юниоров

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись и мужская (Егор Баранников, Степан Мартынович, Захар Козлов и Даниил Кравцов) и женская (Виталина Анащенкова, Адэлина Бикбулатова, Ангелина Кононова и Дарья Малышева) команды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

На пути к финалу рапиристки уверенно обыграли сборные Филиппин — 45:23, Южной Кореи — 45:35, и Украины — 45:37. В решающей встрече турнира девушкам противостояли гораздо более опытные американки, которые уже входят в первую сотню взрослого мирового рейтинга. Тем не менее, россиянки сумели выиграть со счетом 45:43.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--b615c58682cd7c663746" data-vnd="b615c58682cd7c663746" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b615c58682cd7c663746" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Юноши из сборной России дошли до финала, не испытывая сложностей. Они обыграли бразильцев — 45:16, чилийцев — 45:18 и французов В финале они также столкнулись с командой из США, где одержали верх в упорной борьбе — 45:35. Для мужской сборной эта победа стала третьей подряд после успехов на турнирах 2018 и 2019 годов.

5 апреля мужская юниорская сборная России по сабле завоевала «серебро» в командных соревнованиях на первенстве мира в Каире (Египет). Медали получили Дмитрий Насонов, Артем Терехов, Кирилл Тюлюков и Магамед Халимбеков.

3 апреля Тюлюков также взял золото в турнире саблистов на юниорском первенстве мира. В финале он обыграл Бобиржона Расулова из Узбекистана со счетом 15:6.