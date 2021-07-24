Российская шпажистка Муртазаева вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

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ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила американку Келли Хёрли в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу российской спортсменки.

Муртазаева является последней российской представительницей в женском фехтовании на шпагах.

В следующем раунде она встретится с представительницей Гонконга Вивиан Кун Мань Вай.

Ранее выступление на турнире закончили россиянки Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой в 1/16 финала (11:15), и Юлия Личагина, проигравшая на той же стадии итальянке Маре Наваррия (12:15).

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Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионатов России (2019, 2021).