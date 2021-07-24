Текущие события
Футбол. Сборные
10:30
Чили
Канада
Футбол. Сборные
11:00
Китай
Замбия
Футбол. Сборные
11:30
Швеция
Австралия
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Великобритания
Футбол. Сборные
14:00
Нидерланды
Бразилия
Футбол. Сборные
14:30
Новая Зеландия
США
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
Футбол. Премьер-лига
17:30
Химки
Зенит
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Спартак
Футбол. Премьер-лига
23.07
Ростов
Динамо
02
Все события
Фоторепортажи
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
13Руй Витория выиграл первый трофей со «Спартаком»
08:48 (мск), источник: ТАСС

Российская шпажистка Муртазаева вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

Спортсменка является последней представительницей России в женском фехтовании на шпагах.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила американку Келли Хёрли в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу российской спортсменки.

Муртазаева является последней российской представительницей в женском фехтовании на шпагах.

В следующем раунде она встретится с представительницей Гонконга Вивиан Кун Мань Вай.

Ранее выступление на турнире закончили россиянки Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой в 1/16 финала (11:15), и Юлия Личагина, проигравшая на той же стадии итальянке Маре Наваррия (12:15).

Во время загрузки произошла ошибка.

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионатов России (2019, 2021).

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

 Сколько зарабатывают футбольные судьи
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Не золотые нервы: последний выстрел лишил Галашину победы на ОИ
Тремя матчами в субботу продолжится первый тур ЧР по футболу
Орлов о Карпине и Дзюбе: Личные моменты нужно засунуть глубоко
Галашина объяснила, почему не смогла завоевать золото в стрельбе
Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг Токио
Один россиянин выбран в первом раунде драфта НХЛ-2021
Карацев победил в первом круге теннисного турнира Олимпиады
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь