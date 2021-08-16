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10:26 (мск), источник: Sports.Ru

Софья Великая о зарплатах футболистов: «Это другой мир. В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением о разнице зарплат у футболистов и спортсменов из других видов спорта.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы знаете, что наши футболисты не выходили на Олимпиаду с 1988 года?

— Да, и я, конечно, была немножко шокирована. Например, теннисисты, имея свои престижные турниры, приезжают на Олимпийские игры. Сейчас приезжали Рублев, Медведев. Шарапова приезжала. Я даже спросила у ребят — что вам дают Игры? Говорят — нам интересен этот турнир, интересно посмотреть и попробовать выиграть, конечно. Поэтому, надеюсь, у футболистов будет такой же энтузиазм, и мы их увидим на Олимпийских играх.

— Сейчас достаточно модно стало противопоставлять олимпийцев и футболистов: тем все внимание уделяется, они и денег больше зарабатывают…

— Раньше на самом деле я тоже так думала. Возможно, это общество считает чужие деньги. И было немножко обидно. Но сейчас, наверное, постарше стала. Это другой мир. В каждой стране свои виды спорта, которые где-то развиты больше, где-то меньше. В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата, от смены тренеров, от каких-то положительных или негативных моментов. Надеюсь, все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем.

— Можно ли сделать фехтование таким же популярным и освещаемым, как футбол?

— Фехтование — очень интересный, интеллигентный вид спорта. Он имеет свою публику, конечно, не в таком масштабе, но истинные ценители фехтования есть, и их много. Я стараюсь популяризировать фехтование, — сказала Великая в интервью телеграм-каналу «РабиНерв».

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