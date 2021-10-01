Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры

Двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян приняла решение возобновить карьеру. Об этом она заявила ТАСС.

Егорян приостановила карьеру в октябре 2020 года, в мае 2021 года спортсменка, выступающая за команду Московской области, родила ребенка.

«Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам, — сообщила Егорян. — К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что [на Олимпиаде 2024 года] в Париже мне снова удастся как минимум испытать эмоции Игр-2016».