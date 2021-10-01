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12:35 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры

Саблистка рассказала, что уже приступила к тренировкам.

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Источник: РИА "Новости"
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Двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян приняла решение возобновить карьеру. Об этом она заявила ТАСС.

Егорян приостановила карьеру в октябре 2020 года, в мае 2021 года спортсменка, выступающая за команду Московской области, родила ребенка.

«Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам, — сообщила Егорян. — К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что [на Олимпиаде 2024 года] в Париже мне снова удастся как минимум испытать эмоции Игр-2016».

Егорян 27 лет, она является чемпионкой Игр-2016 в личном и командном первенствах, также в ее активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, шесть золотых и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Егорян живет в Химках и тренируется в Центре фехтования Ильгара Мамедова.

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