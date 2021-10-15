Даже гроб не дали пронести. Советский чемпион умер в объятиях незнакомки

Гений фехтования был тут же уличен в измене, а гроб с его телом даже не разрешили пронести по улице и закрыли доступ к центральному кладбищу.

Никанчиков в детстве выбирал между боксом и фехтованием. Тренеры по боксу видели в нем огромный потенциал и всячески старались забрать талантливого парня к себе, однако душа Алексея лежала к фехтованию. Тем более, он быстро рос. За одно только лето его рост увеличился на 15 см, а в шпаге длина рук имела ключевое значение.

Начало карьеры проходило в Москве, однако позже Никанчиков уехал в Минск к своей возлюбленной — рапиристке Диане Ясюкевич. Они были знакомы давно, но долгое время не решались подойти друг к другу. Диане нравился Алексей, хотя она это старалась не показывать. Никанчиков переживал из-за того, что красавица даже не смотрит на него.

Однажды после турнира в Москве они оба оказались на вокзале. Поезд ждать пришлось долго, поэтому Алексей набрался смелости и пригласил Диану к себе домой. Она познакомилась с его мамой, и все завертелось. Ясюкевич сама была талантливой спортсменкой, они оба занимались у одного тренера — Германа Бокуна. Тем не менее, к Диане успех пришел раньше. Уже в 1961 году она выиграла золото чемпионата мира в командном первенстве.

Интересно, что пара поначалу скрывала от всех свои отношения. Причина была в Никанчикове, который считал, что ему сперва надо добиться успеха в спорте, а потом распространяться о своей личной жизни. Через несколько лет слава пришла и к Алексею. На чемпионате мира в Москве в 1966 году он взял сразу два золота — в личном и командном первенствах.

К сожалению, травма не позволила ему выступить на Олимпиаде-1968 так, как он мог бы в оптимальном состоянии. Алексей довольствовался серебром в команде. Это нисколько не надломило его. В следующем олимпийском цикле он вновь был в прекрасной форме — победил на чемпионате мира 1971 года и готовился к поездке на Игры в Мюнхене. Ничего кроме золота от него там не ждали.

Известие о смерти Алексея было ошеломляющим. Никто не мог поверить в произошедшее. Никанчиков после тренировки встретился со своим другом Евгением Жуйко. Тот привел с собой брата и какую-то девушку. Позже выяснилось, что она работала продавцом в обувном магазине. Они все собрались в гараже около дома спортсмена. Спустя какое-то время братья Жуйко отправились в магазин, а Никанчиков остался с девушкой наедине.

Когда они вернулись, то обнаружили в машине спортсмена два бездыханных тела. И не придумали ничего лучше, как убежать с места происшествия. Трупы в итоге нашел тренер Герман Бокун. По официальной версии, Никанчиков и незнакомка отравились угарным газом в заведенной «Волге». Они сильно замерзли и решили погреться в машине.

Конечно, такая ситуация не могла не породить массу слухов и домыслов. Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова в интервью «Советскому спорту» рассказала свою версию.

«Я много лет знала Алексея, по несколько месяцев в году мы проводили на сборах, а там человек, все его черты характера — наизнанку. Он никогда не был ловеласом и всегда безумно любил свою жену. Что же заставило тогда его пойти на супружескую измену, закрыться в гараже с этой девушкой из магазина “Башмачок”? Могу судить об этом только по слухам. Что-то, говорят, надломилось в тот момент в его отношениях с женой».

Другой знакомый Никанчикова, чемпион мира по фехтованию Георгий Зажицкий, пролил свет на некоторые подробности трагедии. Хотя детали, о которых он рассказал, сделали смерть Алексея еще более таинственной.

«Он был очень предусмотрительным человеком, всегда все наперед просчитывал. Даже в самолете садился у запасного выхода. А тут сам включил печку в машине, хотя прекрасно знал, чем это может закончиться. Именно в силу названных особенностей Лешиного характера никогда также не поверю, что он мог флиртовать рядом с домом, ведь Дина, обеспокоенная его долгим отсутствием, вполне могла спуститься в гараж, чтобы поехать искать его. И еще он никогда не пил портвейн, а в машине, насколько я знаю, нашли бутылки именно из-под этого напитка…» — приводит слова Зажицкого «Советский спорт».

Жена Никанчикова не поверила в измену мужа. Медицинская экспертиза не выявила наличие сексуального контакта между ним и его спутницей. В СССР не стали глубоко копать и осудили талантливого спортсмена посмертно. Слухи об измене разлетелись на всю страну, а руководство Белорусской ССР даже запретило пронести гроб Алексея по улице и похоронить его на главном кладбище Минска.