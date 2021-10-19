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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Яна Егорян: Сотрудники ЦСП сообщили, что руководство больше не хочет меня видеть

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, россиянка Яна Егорян прокомментировала скандальное увольнение из Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области.

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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент у меня нет информации, что именно написано в моей трудовой книжке, так как у меня нет её на руках, я не доехала до ЦСП по олимпийским видам спорта Московской области. Но проблеме на самом деле уже больше месяца. Обычно как всё происходит: мы заключаем трудовой договор на год, а затем его автоматически продлевают. Спортсмены по возможности едут в ЦСП, чтобы поставить подпись в документе, либо нас “вылавливают” на российских соревнованиях. Это может быть и через месяц, и через два. Когда я не получила зарплату, подумала — ну, как обычно, скоро позвонят и скажут, что нужно приехать и подписать документы. Но сотрудники ЦСП сообщили мне, что руководство не хочет больше меня видеть.

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Я могла бы согласиться с тем, что мне не продлили трудовой договор, если бы действительно были на то основания. Например, я не захотела участвовать в чемпионате России без всяких на то причин или не показала там результат. Но есть факторы, которые меня очень сильно обижают. Во-первых, я не участвовала в чемпионате страны, поскольку была в декретном отпуске. Во-вторых, я — единственная спортсменка в ЦСП, у которой договор был по 31 августа. У всех остальных — по 31 декабря. Что с ними будет дальше, неизвестно. Возможно, тоже не продлят соглашения. Но пока все, кроме меня, зарплату получают.

Почему? Я думаю, из-за ситуации, которая произошла два года назад. Тогда руководство ЦСП решило уволить всю женскую сабельную команду — меня, Викторию Ковалёву и Светлану Кормилицыну. В тот день, когда нас решили уволить, мы выиграли Кубок России. Тогда через социальные сети я рассказала о возникшей ситуации и задала вопрос — что ещё нужно выиграть, чтобы тебя не уволили?

Естественно, ситуация сразу стала известна всем, высокопоставленные люди стали звонить и объяснять, что увольнение — лишь технический момент, на следующий день нас оформят с новыми договорами. Но нас не уволили только потому, что общественность обо всём узнала. Уверена, если бы у меня не было большого количества подписчиков, нас всех ещё тогда бы убрали«, — сказала Егорян в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Шитихиным.

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