Украинские фехтовальщики не вышли на матч против России, и им присудили поражение

Украинские фехтовальщики не вышли на матч против России, и им присудили поражение

Украинские рапиристы не вышли на матч ⅛ финала командного турнира на этапе Кубка мира в Каире против команды России, за что им было присуждено техническое поражение.