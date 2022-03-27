Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба общества «Динамо».

«27 марта на 86-м году жизни не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана общества “Динамо” Александры Забелиной, — говорится в сообщении. — Руководство и сотрудники общества “Динамо”, динамовские спортсмены, тренеры и ветераны выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны».