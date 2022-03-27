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11:33 (мск), источник: ТАСС

Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина

Ей было 85 лет.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба общества «Динамо».

«27 марта на 86-м году жизни не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана общества “Динамо” Александры Забелиной, — говорится в сообщении. — Руководство и сотрудники общества “Динамо”, динамовские спортсмены, тренеры и ветераны выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны».

Забелина — победительница трех Олимпиад (1960, 1968, 1972) в командной рапире, девятикратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка Европы, 23-кратная чемпионка СССР. Имела звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР по фехтованию.

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