Олимпийская чемпионка разводится с уехавшим в США мужем-саблистом

София (до замужества — Позднякова) в 2020 году вышла замуж за фехтовальщика Константина Лоханова и сменила фамилию.

Отец Софии, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщил, что Константин уехал в США и не поставил в известность кого‑либо из руководства Федерации фехтования России (ФФР). В Америке он намерен заниматься тренерской деятельностью. Он предлагал Софии отправиться с ним, но девушка решила остаться в России и подать на развод.