Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Авангард
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Эмполи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Футбол. Премьер-лига
20:00
Торпедо
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Альмерия
Все события
Фоторепортажи
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
13Ирина Роднина — героиня для кино
14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка разводится с уехавшим в США мужем-саблистом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Лоханова разводится со своим мужем Константином после его переезда в США, сообщает «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

София (до замужества — Позднякова) в 2020 году вышла замуж за фехтовальщика Константина Лоханова и сменила фамилию.

Отец Софии, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщил, что Константин уехал в США и не поставил в известность кого‑либо из руководства Федерации фехтования России (ФФР). В Америке он намерен заниматься тренерской деятельностью. Он предлагал Софии отправиться с ним, но девушка решила остаться в России и подать на развод.

На Олимпийских играх в Токио Лоханова завоевала две золотые медали.

 'Монстра из меня не делайте!' Буянова — о Косторной, хейте и Тутберидзе
Убил жену с сыном и покончил с собой: трагедия рестлера, потрясшая всех
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь