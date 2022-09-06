В Федерации фехтования России отреагировали на переезд саблиста в США

«Если брать порядочность, то Лоханов сразу написал заявление и ушел, понимая, что он не может подвести ФФР, потому что ничего плохого мы для него не делали. Человек написал заявление, что тут можно сказать: выбрал он отъезд — это его личная жизнь», — заявил Мамедов.

Он добавил, что Россию покинула также тренер Мария Мазина. Однако она, в отличие от Лоханова, не написала заявление о снятии со ставки сборной. «На Спартакиаде выяснилось, что она не присутствовала на тренерском совете во время соревнований. В ее виде ее тоже не было. Она уехала в Израиль и с удовольствием получает зарплату», — сказал Мамедов.