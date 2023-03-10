Международная федерация фехтования вернет российских спортсменов на турниры

По информации издания, решение вернуть россиян приняли на внеочередном конгрессе организации. Условия участия атлетов в соревнованиях не уточняются.

31 мая Конгресс Европейской конфедерации фехтования проголосовал за досрочное прекращение полномочий Станислава Позднякова как действующего главы организации. Россиянин заявил, что благодарен европейской фехтовальной семье за шесть лет работы, и пожелал спортсменам и тренерам достойных результатов.