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18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Международная федерация фехтования вернет российских спортсменов на турниры

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить к участию в турнирах российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.

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Источник: AP 2022

По информации издания, решение вернуть россиян приняли на внеочередном конгрессе организации. Условия участия атлетов в соревнованиях не уточняются.

31 мая Конгресс Европейской конфедерации фехтования проголосовал за досрочное прекращение полномочий Станислава Позднякова как действующего главы организации. Россиянин заявил, что благодарен европейской фехтовальной семье за шесть лет работы, и пожелал спортсменам и тренерам достойных результатов.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.

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