В Федерации фехтования России раскрыли детали голосования по допуску россиян к международным соревнованиям

«Мы закончили конгресс буквально десять секунд назад. Мы проголосовали по трем вопросам: участие в личных соревнованиях, участие в командных соревнованиях и допуск тренеров, медиков и допуск официальных лиц из России и Беларуси. Три голосования было и все три большинством были за нас. Это только первый шаг. Нужно получить какой-то документ, чтобы приступить к последующим действиям», — сказал Мамедов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.