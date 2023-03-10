Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!

Российские (а также белорусские) фехтовальщики возвращаются на мировую арену! Решение об их допуске к международным стартам в нейтральном статусе было принято 10 марта на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), который прошел в режиме онлайн. Таким образом, россияне и белорусы смогут выступить на всех крупнейших турнирах 2023 года, включая чемпионат мира, а заодно и по максимуму заработать квалификационные очки к Играм-2024 в Париже.

Тройной успех россиян и белорусов

О позитивной для всего российского спорта новости первым сообщил портал Inside the Games. По сведениям этого весьма информированного об олимпийском движении портала голосование завершилось с подавляющим преимуществом сторонников возвращения россиян — 89 голосов «за» по сравнению с 46 «против» и одном воздержавшемся. Отметим, что тут речь шла об индивидуальных соревнованиях с соблюдением условий нейтральности и индивидуальной приемлемости. За допуск команд проголосовали отдельно — здесь победа одержана со счетом 85:51 при трех воздержавшихся, официальным лицам разрешили посещать мероприятия FIE также отдельным голосованием (88:48 при двух воздержавшихся). И, безусловно, все эти голосования — гигантский шаг вперед для российских фехтовальщиков, которые блистали на двух последних Олимпиадах.

Так, в 2021-м в Токио россияне выиграли в этом виде спорта командный зачет с тремя золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью. А в 2016-м в Рио-де-Жанейро также были лучшими, завоевав четыре золота, серебро и две бронзы. Традиционно хороши российские фехтовальщики были и на чемпионатах мира и Европы, которые в 2022-м из-за отстранения вынужденно пропустили. Еще в апреле прошлого года Федерация фехтования России подала иск на отстранение в гражданский суд Швейцарии. Однако в декабре 2022-го юристы ФФР решили отозвать иск, поскольку поезд, что называется, тронулся. На ноябрьском конгрессе FIE было принято решение провести голосование по поводу допуска россиян и белорусов в начале весны 2023-го.

Софья Великая

Великая возобновляет подготовку

В конце февраля президент ФФР Ильгар Мамедов излучал оптимизм, утверждая — шансы на положительное решение конгресса весьма велики. И сейчас подтвердилось, что такая уверенность имела под собой все основания. Хотя непосредственно перед голосованием противники возвращения российских и белорусских фехтовальщиков активизировались. И речь не только об украинцах, но и американцах. «Спортсменам из России и Белоруссии не должно быть позволено участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях под флагом FIE или чем-то подобным, создающим фикцию нейтральности и индивидуального права», — заявил в письменном обращении к конгрессу представитель Федерации фехтования США Фил Черис. Но он и его сторонники остались в явном меньшинстве. Не прошли и попытки украинцев снять вопрос с голосования или отложить.

«Мы проголосовали по трем вопросам: участие в личных соревнованиях, участие в командных соревнованиях и допуск тренеров, медиков и допуск официальных лиц из России и Беларуси. Три голосования было и все три большинством были за нас. Это только первый шаг. Нужно получить какой-то документ, чтобы приступить к последующим действиям, — заявил Мамедов “СЭ” по горячим следам. — В каком статуте будет выступать Россия? Об этом не говорилось на конгрессе. Мы ждем заседание МОК, которое будет в конце марта. Пока никакого документа нет, можно только предполагать».

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая отреагировала в беседе с «СЭ» следующим образом: «Все, пошла тренироваться! Это первый этап для достижения нашей цели — отбора на Олимпийские игры. Думаю, будут еще сложности. Но на данную секунду я рада, что такое решение было принято. Надеюсь, у нас будет возможность побороться на равных за участие в Олимпиаде». Олимпийский отбор должен стартовать 3 апреля, россияне будут к нему допущены с самого начала. Чемпионат мира запланирован в июле в Милане.

Отмена дискриминации

Возвращение российских спортсменов на международную арену после более чем годичного отстранения стало возможным благодаря изменению позиции Международного олимпийского комитета. В конце января глава организации Томас Бах вслед за экспертами ООН признал, что невозможность участвовать в больших стартах для представителей России и Белоруссии является дискриминацией. Правда, речи о возращении нашим сборным флага пока не идет, тем не менее федерациям по видам спорта рекомендовано допускать россиян в нейтральном статусе (правда, после проверки на политическую лояльность и отсутствие допинговых проблем).

Более месяца федерации не решались реализовать предложение МОК. В частности, рассмотрение вопроса было отложено гимнастами, лыжниками, баскетболистами и представителями некоторых других видов спорта. Таким образом, решение фехтовальщиков во многом можно считать прорывным. Это особенно приятно, учитывая непростые процессы, которые шли в этом мире в прошлом году. В марте 2022-го российский бизнесмен Алишер Усманов, возглавлявший FIE с 2008 года, приостановил свои полномочия в связи с попаданием в санкционные списки западных стран. В мае 2022-го решением внеочередного конгресса Европейской конфедерации россиянин Станислав Поздняков досрочно ушел в отставку с поста президента ЕКФ.

«Печально, что истерика в Европе привела к “культуре отмены” всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование, — написал тогда глава ОКР в своем телеграм-канале. — За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие “отменить” Россию в себе. Тем не менее я благодарен нашей большой европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные шесть лет, в течение которых вы дважды доверили мне руководство конфедерацией».

Станислав Поздняков

Будет еще много сложностей

Тем не менее итоги нынешнего голосования показывают, что в международном масштабе репутация российского фехтования остается очень высокой. Еще с советских времен наша сборная является одной из ведущих в мире и не утратила своих позиций по сей день. СССР и Россия провели в своих городах множество чемпионатов мира и Европы по фехтованию, а также на постоянной основе организовывали такие крупные старты, как «Московская сабля» и «Рапира Санкт-Петербурга». Также наши представители активно работали в различных комиссиях международных федераций. И как сейчас выясняется — не зря.

Теперь главное, чтобы реакция западного мира на смелое решение FIE оказалось адекватной. К сожалению, есть пример Международной федерации бокса, которая после допуска россиян на чемпионаты мира столкнулась с бойкотами со стороны западных сборных. Кроме того, есть печальный пример спортивных структур Германии и Латвии, которые отказывают своим спортсменам в госфинансировании, если те принимаю участие в соревнованиях с россиянами, даже в нейтральном статусе. Есть надежда, что в фехтовании все-таки удастся обойтись без подобных нарушений правил фейр-плей.

«Безумно рада, что смогли отстоять честь наших спортсменов! — заявила “СЭ” олимпийская чемпионка Яна Егорян. — Была проделана огромная работа. Безумно благодарна всем людям, что участвовали во всех конгрессах, саммитах. Они работали над тем, чтобы мы могли выступать и показывать, какие мы сильные. Моя цель не меняется. В марте начинается отбор. Будет еще много сложностей, чтобы выезжать на соревнования. Мы готовы, мы тренировались. Мы не теряли мотивацию. Дай бог, чтобы все дальше шло в позитивном ключе. Париж? Очень сильно на это надеюсь, очень этого хочу!».