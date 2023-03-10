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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украину возмутило решение о возвращении россиян на турниры по фехтованию

Федерация фехтования Украины возмущена решением Международной федерации фехтования (FIE) допустить до международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии, говорится в релизе на официальном сайте украинской федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Конгресс FIE в пятницу большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля.

«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Белоруссии, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК)», — говорится в сообщении.

«Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании. В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», — отмечается в релизе.

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