Украину возмутило решение о возвращении россиян на турниры по фехтованию

Конгресс FIE в пятницу большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля.

«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Белоруссии, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК)», — говорится в сообщении.