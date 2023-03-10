Российских фехтовальщиков вернули на мировую арену! Однако это пока не повод для радости

Международная федерация фехтования приняла решение о возвращении российских (и белорусских) спортсменов на условии соблюдения принципов нейтральности. Как раз к тому времени, когда стартует квалификация на Олимпийские игры — 2024 в Париже. Вот только нет никаких гарантий, что российские фехтовальщики выступят на турнирах. Бокс тому примером.

Россиян в фехтовании допустили в личных и командных турнирах, а также вернули на соревнования официальных лиц, тренеров и медицинский персонал. Итоги голосования, которое проводилось 10 марта в онлайн-режиме, показали, что большинство членов конгресса — за возвращение. Но третья часть голосовавших — против.

Конгресс сделал всё чётко. Менее чем через месяц стартует квалификация на Олимпиаду в Париже. Вернее, начнётся квалификационный период. Система квалификации довольно сложная, через командные и личные квоты, но это объяснять долго. Выполнить все критерии намного проще.

30 апреля 2024 года квалификационный период будет закончен.

По сути, у россиян есть год и два месяца, чтобы гарантировать себе максимальное количество квот на Олимпийские игры в Париже. Вот только не стоит сразу праздновать и откупоривать шампанское. Почему? Хотя бы потому, что есть пример бокса, куда нас вернули вроде бы без каких-бы то ни было ограничений. Можно выступать с флагом и гимном. Можно! Только негде.

Потому что соперники не хотят соревноваться с российскими спортсменами и объявляют о бесконечных бойкотах. Через 10 дней станет окончательно ясно, какой вид примет турнирная сетка женских соревнований, которые пройдут в Дели. А в начале мая аналогичный турнир примет Ташкент. О пропуске соревнований уже заявили 11 стран, в том числе США, Великобритания, Ирландия — далеко не последние в мире бокса.

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Пока нет совершенно никаких гарантий, что наши фехтовальщики не окажутся в изоляции: они приедут, а соперников нет. Американцы вон открыто заявили, что голосовали против восстановления наших мастеров рапиры, шпаги и сабли. Как будет вести себя международная федерация в таком случае?

Впрочем, до июля, когда должен пройти чемпионат мира, все технические вопросы должны быть решены. Вариант может быть как в боксе, так и иной — как в теннисе, где россияне даже на Уимблдон приедут.

Конечно, хочется порадоваться и за наших спортсменов, которые целый год не имели возможности выступать на международных соревнованиях, и за Международную федерацию. Но не оставляет ощущение, что всё сделано просто для отвода глаз. Типа, мы вас вернули, а вы сами и не идёте.

Хотелось бы ошибиться.