Финляндия отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Турнир под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) должен был пройти в Турку 23—24 сентября . Ранее Федерация фехтования Германии объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска россиян и белорусов.

«SM5L осуждает решение допустить россиян и белорусов до международных соревнований. Поскольку в сложившихся обстоятельствах SM5L не могла помешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, у федерации не было другого выбора, кроме как лишить соревнования статуса сателлита Кубка мира с 2023 года. Федерация изучает возможность организации соревнования без статуса сателлитного», — говорится в заявлении.