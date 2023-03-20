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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финляндия отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Финская федерация фехтования и пятиборья (SM5L) отменила сателлитный турнир Кубка мира по фехтованию Kupitta Tournament в знак протеста против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) должен был пройти в Турку 23—24 сентября. Ранее Федерация фехтования Германии объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска россиян и белорусов.

«SM5L осуждает решение допустить россиян и белорусов до международных соревнований. Поскольку в сложившихся обстоятельствах SM5L не могла помешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, у федерации не было другого выбора, кроме как лишить соревнования статуса сателлита Кубка мира с 2023 года. Федерация изучает возможность организации соревнования без статуса сателлитного», — говорится в заявлении.

Конгресс FIE 10 марта принял решение о допуске к международным стартам спортсменов из России и Белоруссии. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях с середины апреля.

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