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12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Более 300 фехтовальщиков осудили FIE и МОК за возвращение россиян на турниры

Более 300 фехтовальщиков обратились к Международной федерации фехтования (FIE) и Международному олимпийскому комитету (МОК) из-за возвращения российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: AP 2022

318 атлетов, 286 из которых действующие, осудили это решение и назвали его катастрофической ошибкой. Они подчеркнули, что оно было принято с полным игнорированием мнения спортсменов, и потребовали пересмотреть его.

10 марта стало известно, что FIE решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года. После этого Германия и Финляндия в знак протеста отказались проводить соревнования с участием россиян.

Российские и белорусские спортсмены были временно отстранены от соревнований под эгидой FIE с марта 2022 года по рекомендации МОК.

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